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"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:51 م
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كاف
كاف
علي نبوي
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أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلات على بعض المباريات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

وكشف "كاف" عن تقديم موعد الجولة الرابعة لدور المجموعات، والتي كان محدد لها أيام ١٤،١٥،١٦ فبراير إلى أيام ١٠،١١،١٢ من شهر يناير المقبل.

كما أجرى كاف تعديلات على مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات أيضًا لتصبح أيام ٢٤،٢٥،٢٦ يناير بدلًا من ٢١،٢٢،٢٣ فبراير.

كما تم تعديل مواعيد الجولة السادسة من در المجموعات أيضًا إلى أيام ٣١ يناير و ١،٢ فبراير بعدما كانت ٦،٧،٨ مارس.

وحدد "كاف" قرعة الدور ربع النهائي يوم ٩ فبراير بدلًا من ١١ مارس المقبل، فيما يقام السوبر الإفريقي يوم ١٤ فبراير المقبل.

كما تم تغيير مواعيد مباريات الدور ربع النهائي حيث تقام مباريات الذهاب أيام ٢٨،٢٩ فبراير و١ مارس، بعدما كان مقرر لها ٣،٤،٥ إبريل.

وتقام مباريات الإياب من الدور ربع النهائي أيام ٦،٧،٨ مارس بدلًا من ١٠،١١،١٢ إبريل المقبل.

وكشف كاف عن تعديل مواعيد مباريات ذهاب نصف النهائي لتقام أيام ١،٢،٣ مايو بدلًا من ٢٤،٢٥،٢٦ إبريل، بينما تمام مباريات إياب نصف النهائي أيام ٨،٩،١٠ مايو بدلًا من ١،٢،٣ مايو.

وحدد كاف يوم ٢٤ مايو المقبل موعدًا لنهائي الكونفدرالية، فيما تم تحديد يوم ٢٩ مايو أيضًا موعدًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!
"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!
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رياضة الكاف السوبر الافريقي الزمالك الاخبار الرياضية الأهلي اخبار الرياضة

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