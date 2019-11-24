عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي





إقترب الدولي محمود عبد المنعم كهربا من الإنتقال إلى النادي الاهلي خلال فترة الإنتقال الشتوية المقبلة وذلك بعد أن إتفق مجلس إدارة المارد الأحمر مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على الراتب الذي من المنتظر أن يتقاضاه اللاعب ما يعني أن المفاوضات تسير في طريق مفروش بالورود .





وسيحصل كهربا على 15 مليون جنية في الموسم الواحد وذلك بعد أن عرض عليه مجلس المارد الأحمر تخفيض راتبه من 20 مليون وهو ما وافق عليه اللاعب بالفعل من أجل إرتداء قميص نادي القرن حيث يصعب على النادي التكفل بعشرين مليون ما جعل الإدارة تطلب تخفيض الراتب وهو ما وافق عليه اللاعب بالفعل .





وبحصوله على مبلغ خمسة عشر مليون جنية طلب كهربا منحه بعض الإمتيازات الأخرى مثل الحملات الإعلانية وحصته من نسبة المشاركة في المباريات المحلية والقارية على مستوى الدوري المصري وكأس مصر بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا .





ويحق للاعب التوقيع للمارد الأحمر في شهر يناير من العام المقبل 2020 بعد تسديد الشرط الجزائي الموجود في عقد فريقه البرتغالي الذي إشتراه من المارد الأبيض في مطلع الموسم الجاري بداعي بطلان العقد المبرم بينه وبين نادي الزمالك .





وقرر مجلس إدارة البيت الأبيض ملاحقة اللاعب عن طريق رفع بعض القضايا التي تثبت حقه ووكل الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لإرجاعه مرة أخرى لكن دون جدوى .