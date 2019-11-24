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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 24/11/2019
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 24/11/2019.
أعلنت شركة عز للصلب عن زيادة جديد في سعر حديد عز اليوم الأحد تقدر بـ 200 جنيه لتكون الزيادة الثانية خلال شهر نوفمبر الجاري.
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة.
أطلقت منظمة السياحة العالمية "UNWTO "، "المُسابقة الثانية للشركات الناشئة" التى أُطلقت خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى روسيا.
أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.
إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.4 مليار جنيه.
كد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي المشترك بين مصر وبيرو باعتبارهما دولتين محوريتين بقارتى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من السوق البيروفى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول أمريكا الجنوبية والسوق المصرى كبوابة لنفاذ الصادرات البيروفية لأسواق القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الاوسط.
اختار البنك المركزي المصري تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس و Evercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحدالمملوك بنسبة ٩٩٫٩٪للبنك المركزي المصري.
جهاز الفيوم الجديدة يشُن حملة لإزالة التعديات على قطعة بالامتداد الغربي
صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأن جهاز المدينة قام بشن حملة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة(6300م2) تقريباً بمنطقة الامتداد الغربي للمدينة، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى بالدولة والجهود المبذولة فى تلك المنظومة.
نجح قطاع البترول فى تنفيذ عدداً من المشروعات الجديدة التى تمثل إضافة قوية لصناعة التكرير المصرية واستطاع تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات الذى شهد طفرة خلال الفترة الماضية.
أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا؛ مستعرضا الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك والتي ترتكز على تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها اتاحة خدمات الاتصالات والانترنت.
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