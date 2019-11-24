نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 24/11/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 24/11/2019.

أعلنت شركة عز للصلب عن زيادة جديد في سعر حديد عز اليوم الأحد تقدر بـ 200 جنيه لتكون الزيادة الثانية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة.

أطلقت منظمة السياحة العالمية "UNWTO "، "المُسابقة الثانية للشركات الناشئة" التى أُطلقت خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى روسيا.

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.









إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.4 مليار جنيه.









كد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي المشترك بين مصر وبيرو باعتبارهما دولتين محوريتين بقارتى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من السوق البيروفى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول أمريكا الجنوبية والسوق المصرى كبوابة لنفاذ الصادرات البيروفية لأسواق القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الاوسط.



