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موعد مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:34 م
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الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
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تعود مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه الجونة، على ستاد "الجونة" بالغردقة معقل الفريق الساحلي، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020/2019.

موعد مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري
تقام مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري غدًا الإثنين، في تمام الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك وفقًا لما حددته لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري
وستُذاع مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري على شبكة قنوات "أون سبورتس" و "تايم سبورت" الرياضية على البث الأرضي، يقود المباراة تحكيميًا محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، وأحمد ساهر مساعد ثانٍ، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام الجونة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي قفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويدخل الاهلي حامل اللقب مباراة الجونة في المركز الرابع برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضها حقق فيها الفوز أمام سموحة بنتيجة 0/1، واكتسح الإنتاج الحربي 0/4، ثم أسوان بنتيجة 1/5، وله مباراة مؤجلة. 

ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لمواصلة العروض القوية التي رفعت من أسهمه بشكل واضح بين جماهير الفريق حيث نجح في الفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها محلياً، كما حسم لقب بطولة السوبر المحلي بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بجانب التأهل لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً بثنائية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

ويملك فريق الجونة 4 نقاط فقط، محتلًأ بها المركز الثالث عشر، حيث حقق انتصارًا وحيدًا، وتعادل، وخسر في لقائين.

وبدأ فريق الجونة الموسم الحالي بهزيمتين على يد الإسماعيلي والاتحاد السكندري 1/0، ثم حقق فوزه الوحيد على حساب مصر المقاصة 0/1، وتعادل سلبيًا مع نادي مصر.
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