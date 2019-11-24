السوق المالية: 82 مليار ريال صافي استثمارات الأجانب بالسوق السعودي منذ بداية العام





أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، مساء اليوم الأحد، أن صافي السيولة للمستثمرين الأجانب من عمليات البيع والشراء في السوق المالية السعودية منذ بداية العام وحتى اليوم، وصل إلى "82 مليار ريال".





ولفت رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، خلال ملتقى الإدراج، الذي تنظمه غرفة الرياض اليوم، إلى أن ذلك قد يفسر محافظة السوق المالية السعودية على وضع مستقر منذ بداية العام حتى مستوياته الحالية في ظل انخفاض ربحية الشركات إلى حد لا بأس به.



