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السوق المالية: 82 مليار ريال صافي استثمارات الأجانب بالسوق السعودي منذ بداية العام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، مساء اليوم الأحد، أن صافي السيولة للمستثمرين الأجانب من عمليات البيع والشراء في السوق المالية السعودية منذ بداية العام وحتى اليوم، وصل إلى "82 مليار ريال".

ولفت رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، خلال ملتقى الإدراج، الذي تنظمه غرفة الرياض اليوم، إلى أن ذلك قد يفسر محافظة السوق المالية السعودية على وضع مستقر منذ بداية العام حتى مستوياته الحالية في ظل انخفاض ربحية الشركات إلى حد لا بأس به.

هيئة السوق المالية السعودية
تتولّى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حلت المملكة في المرتبة 38 في المؤشر الأساسي المتعلق بالنظام المالي، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية حلت في المرتبة 23 بمؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية، متقدمة 10 مراتب عن العام السابق، كما حلت في المرتبة 21 في مؤشر تنظيم تعارض المصالح، وفي المرتبة الثانية عالميا في مؤشر حوكمة المساهمين.

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الكلمات المفتاحية

السوق المالية السوق السعودي السعودي استثمارات

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