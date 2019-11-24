(لحظة بلحظة).. مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر الآن (تغطية مباشرة)

يحل النصر ضيفاً على أرضية ملعب الملك سلمان عبدالعزيز في مكة المكرمة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019، وذلك لمواجهة فريق الوحدة في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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