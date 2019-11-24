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(لحظة بلحظة).. مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر الآن (تغطية مباشرة)
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:24 م
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يحل النصر ضيفاً
على أرضية ملعب الملك سلمان عبدالعزيز في مكة المكرمة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر
2019، وذلك لمواجهة فريق الوحدة في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن
سلمان السعودي للمحترفين.
النصر السعودي والوحدة اليوم الأحد 24 / 11 /
2019 مشاهدة مباراة الوحدة ضد النصر بث مباشر اليوم فى الدوري السعودي مباراة النصر
والوحدة بث مباشر يواجه النصر السعودي زميله فريق الوحدة اليوم الاحد 24-11-2019 وذلك
ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي موعد مباراة الوحدة والنصر يقدم مباراة
النصر ضد الوحدة اليوم الأحد 2019/11/24 الدوري السعودي، ينهي فريق الوحدة السعودي
مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق مباراة الوحدة والنصر اليوم
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