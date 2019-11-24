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بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:24 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد أيمن
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يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يحتضنها ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو .

ناتشو يعود من الإصابة 

وفي عددها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أكدت صحيفة " ماركا الإسبانية " أن الريال بدأ الإستعدادا للمباراة مبكراً حيث خاض اليوم مرانه الرئيسي بعد الفوز الذي حققه الفريق السبت على ضيفه فريق نادي ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق تلقى نبأ سار قبل مواجهة البي إس جي حيث تلقى المدافع الإسباني ناتشو التصريح الطبي للمشاركة في المباريات بصورة أساسية بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً حيث شارك في تدريبات فريقه وبات جاهزاً للعب في المباريات المقبلة بصورة أساسية .

وأنهت الصحيفة أن جميع اللاعبين المشاركين في لقاء سوسيداد إلتحقوا بالتدريبات التي قام بها الفريق اليوم داخل الصالة الرياضية في النادي من أجل الاستشفاء فيما شارك الثنائي البديل إيسكو وتوني كروس في المران الجماعي على العشب مع باقي المجموعة وأفراد الفريق.

يذكر أن جاريث بيل مازال يثير الجدل حيث لم يتبع زميليه كروس وإيسكو وشارك على العشب ولم ينضم إلى المجموعة التي لعبت في الصالة الرياضية على الرغم من مشاركته كبديل .
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم ريال مدريد ريال مدريد

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