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الهلال يكسر نحس الأندية السعودية آسيويًا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:08 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي حققها الهلال بفضل فوزه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

الهلال يكسر نحس أندية المملكة العربية السعودية آسيويًا 

وبهذا التتويج نجح نادي الهلال في كسر نحس أندية السعودية على المستوى الآسيوي حيث تعد أندية المملكة أكثر من خسر نهائيات دوري أبطال آسيا على مدار التاريخ بعد أن فشلوا في تحقيق الفوز بثمانية نهائيات .

وخسر نادي الهلال بمفرده قبل الفوز بنهائي اليوم في أربعة مباريات ختامية فيما خسر نادي الأهلي في مناسبتين وخسرت أندية الشباب والنصر والإتحاد في نهائي واحد آسيويًا .

الهلال يأثر من خسارة 2017 

ونجح الهلال بفضل فوزه في مباراة اليوم من الثأر بمضيفه فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الذي حرمه من تحقيق اللقب قبل عامين وبالتحديد في عام 2017 .

الهلال يهدي العرب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ ثمانية سنوات 

وتعتبر البطولة هي الأولى للأندية العربية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد غياب ثمانية أعوام كاملة منذ أن حقق فريق نادي السد القطري اللقب في العام 2011 .

الزعيم يضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 

وضمن العملاق السعودي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في نهاية العام الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة ويشارك فيها أندية عريقة مثل ليفربول الإنجليزي والترجي التونسي وفلامينجو البرازيلي .
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الكلمات المفتاحية

دورى ابطال اسيا الأهلي أوراوا ريد دياموندز

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