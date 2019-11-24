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بعد التتويج.. الهلال ثالث ممثلي السعودية في كأس العالم للأندية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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الهلال
الهلال
عبدالقادر عرابي
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توج نادي الهلال السعودي عن جدارة واستحقاق بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه في قلب طوكيو بملعب "سايتاما 2002" في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين.

 

أهداف الهلال في مرمى أوراوا

سجل هدفي الهلال كلاً من سالم الدوسري في الدقيقة 74 والفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 93 ليكرر الهلال فوزه ذهاباً في الرياض بهدف النجم البروفي "أندري كاريلو"، ويتوج الهلال بثالث ألقابه في البطولة بعد لقبي عام 1991 و 2000 والأول له بنظام البطولة الجديدة.

 

التأهل لكأس العالم للأندية في قطر

وتأهل الزعيم بدوره لكأس العالم للأندية المزمع إقامتها في قطر منتصف شهر ديسمبر المقبل، ليصبح الهلال ثالث الأندية السعودية التي تمثل المملكة في المحفل العالمي.

 

ومثل المملكة من قبل فريقي النصر السعودي عام 2000 و فريق إتحاد جدة السعودي عام 2005، وإليكم التاريخ الكامل لممثلي السعودية في كأس العالم للأندية.

 

النصر السعودي – 2000

كانت أولى نسخ البطولة في يناير عام 2000 في البرازيل، وإشترك بها ثمانية أندية قسمت إلى مجموعتين، حيث كانت تلك هي المرة الوحيدة التي تقام بها البطولة بنظام المجموعتين، قبل تغيير نظامها فيما بعد.

 

وشارك النصر السعودي في البطولة بصفته بطل كأس السوبر الآسيوي عام 1998، حيث اوقعته القرعة رفقة الرجاء البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا وكورينثيانز البرازيلي مستضيف البطولة وريال مدريد الإسباني بطل كأس إنتر كونتينينتال عام 1998.

 

تلقى العالمي الهزيمة ضد ريال مدريد في الجولة الأولى بنتيجة 3-1، حيث سجل للريال راؤول جونزاليس وأنيلكا وسافيو، بينما سجل هدف النصراوية الوحيد فهد البيشي.

 

في الجولة الثانية واجه النصر نادي الرجاء المغربي، وفاز النصر برباعية مقابل ثلاثة في مباراة ماراثونية، سجل أهداف الرجاء مهدي الدوسري لاعب النصر بالخطأ في مرماه، والنجم المعتزل بوشعيب لمباركي هدفين، فيما سجل للنصر النجم السعودي فؤاد أنور والنجم الجزائري موسى صايب وأحمد بهجة وفهد البيشي.

 

واجه النصر فريق كورينثيانز في الجولة الثالثة، وخسر العالمي بهدفين نظيفين لريكاردينيو ورينكون، وودع النصر البطولة من الدور الأول.

 

إتحاد جدة – 2005

عادت البطولة بنظام جديد في اليابان عام 2005، بعد أن توقفت لسنوات لأسباب تتعلق بالشركة الراعية، وواجه إتحاد جدة النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا 2005 في الدور الأول في البطولة،وهزمه إتحاد جده بهدف نظيف للنجم "محمد نور" .

 

تأهل الإتحاد للدور قبل النهائي ليواجه نادي ساوباولو بطل كوبا ليبرتادوريس، وخسر الإتحاد بنتيجة 3-2،حيث سجل للإتحاد محمد نور ومحمد المنتشري، مقابل أموروزو هدفين والحارس روجيريو سيني للفريق البرازيلي.

 

لعب إتحاد جدة مباراة المركز الثالث والرابع أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وخسر بصعوبة بنتيجة 3-2، حيث سجل للإتحاد السيراليوني محمد كالون والكاميروني جوب ديزيريه، مقابل كلاً من سابوريو هدفين وجوميز هدف للفريق الكوستاريكي، ليختتم الإتحاد مشواره عند المركز الرابع.

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