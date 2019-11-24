الاتحاد السكندري يعلن عن تشكيل مباراة المحرق البحريني بالبطولة العربية

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء المحرق البحريني، بالبطولة العربية للأندية.





ومن المقرر إقامة المواجهة، في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب المحرق البحريني، ضمن منافسات لقاء الإياب بدور السادس عشر بالبطولة العربية للأندية.





وجاء التشكيل كالآتي:





حراسة المرمى:عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب، السيد سالم.

خط الوسط:أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت، إيمانويل أوكوي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، خالد قمر.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

محمود شعبان، أحمد راشد، هشام محمد، صبري رحيل، جدو.





ويحل زعيم الثغر ضيفًا مساء اليوم الأحد على نظيره المحرق البحريني، في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس بطل المغرب.

فيما قد نجح الفريق السكندري، في تحقيق الفوز في ذهاب الدور، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، قبل أسبوعين.

ويتم بث مباراة المحرق البحريني والاتحاد السكندري، عبر مجموعة قنوات أبوظبي سبورت الإماراتية، على قناة AD SPORTS HD1 الناقل الحصري للبطولة العربية.

وخاض الاتحاد السكندري، معسكرًا مغلقًا بالمملكة العربية السعودية، تخلله مباراة ودية ضد الوحدة السعودي، وفاز بهدف دون رد قبل التوجه للبحرين لملاقاة المحرق بالبطولة العربية.



