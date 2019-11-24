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على طريقته الخاصة.. إبرام سامر يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:12 م
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ابرام سامر
ابرام سامر
حسام يونس
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هنأ الفنان إبرام سامر، صديقه كريم عفيفي، بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

حيث نشر "سامر"، صورة تجمعه بكريم عفيفي معلقًا:"كل سنة وانت طيب يا كوكي عقبال ١٠٠ سنة يا حبيبي ودايما ناجح ومكسر الدنيا".

وجاءت أبرز  التعليقات من الجمهور علي النحو التالي: "كوكو الضعيف"، وعلق آخر قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا كيمو"، وعلق آخر قائلا: "كل سنة وانت طيب يا كريم عفيفي وعقبال مليون سنة".

جدير بالذكر أن "إبرام" شارك مؤخراً في فيلم "انت ايه"، وفكرة الفيلم مقتبسة من فيلم "PK" الهندي للنجم عامر خان، وتدور أحداث الفيلم في قالب درامي كوميدي مشوق.

فيلم "انت أيه" بطولة إبرام سامر وحامد شرابي وسارة درزاوي، وعدد كبير من النجوم منهم لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليله وسامي مغاوري ونيرمين ماهر، سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج برو ميديا للإنتاج الفني.

وشارك إبرام سامر، في مسلسل "عائلة زيزو"، وهو بطولة أشرف عبد الباقي، نسرين أمين، لطفي لبيب، نهال عنبر، أحمد حلاوة، مي القاضي، هايدي رفعت، عارفة عبد الرسول، محمد العزابي، محمود غريب، ناصر شاهين، وإخراج شرين عادل وهشام فتحي، وإنتاج شركة سلميديا و مها سليم، وتأليف محمد نبوي و علاء حسن.
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