"الأعلى للآثار": كشف سقارة الجديد يميز البعثة المصرية عن الأجنبية

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تغيير اسم جبانة القطط، نسبة إلى الإلهة باستت "القطة"، تم تغييرها إلى خبيئة التماثيل والمومياوات للحيوانات والطيور المختلفة المقدسة، بعد أن تم اكتشاف الثعابين والتماسيح والصقور وقطط مختلفة الأحجام والأشكال ونمس.



وأضاف "الوزيري"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن الكشف الأثري الجديد بجبانة الحيوانات المقدسة في سقارة، رغم أنه يحوي مئات القطع، إلا أنه فخور بـ 3 بتمثال ليت من خشب الأبنوس، وأكبر جعران حجري في العالم، موضحًا أنه تم استخراج مومياتان لأسد صغير، مشيرًا إلى أن صاحب المملكة فضل دفن هذه الحيوانات معه لتبعث معه مرة اخرى في حياة ما بعد الموت.



وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكشف الأثري الجديد بجبانة الحيوانات المقدسة في سقارة يميز البعثة المصرية التي اكتشفته عن باقي البعثات الأجنبية البالغ عددها أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر.

