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وزير الأثار يتفقد قلعة صلاح الدين ويوجه بإعداد دراسة لتطوير الخدمات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:07 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الاثار العديد من المواقع الاثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي للوقوف علي مستجدات الأعمال بمشروع ترميم و تطوير القلعة و تحسين خدمات الزائرين بها.

وحضر الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هشام مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات والعميد هاني ممدوح مساعد الوزير للشؤون المالية و الإدارية.

واستهل وزير الاثار جولته بالمتحف الحربي، كما زار منطقة محكى القلعة، والتي تضم ١٢ مبنى من القرن ١٩ والتي كانت تستخدم قديما كمعسكر وسكن للجنود الإنجليز أثناء فترة الاحتلال، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج الخاصة بسور صلاح الدين منها برجي الطرفة والحداد وبرج المقطم الذي يرجع تاريخه إلى عصر محمد علي بالإضافة الي القصر الأحمر ومتحف الركائب الملكية ومبنى السلحدار و باب القلة.

وخلال الجولة أمر وزير الاثار بإعداد دراسة ومقترح شامل لتطوير خدمات الزائرين بالأماكن المفتوحة للزيارة بالقلعة في نطاق الزيارة السياحية المحيطة بمسجدي محمد علي والناصر محمد ومتحف الشرطة بالإضافة إلى غيرها من الأماكن المغلقة والغير مستغلة.
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