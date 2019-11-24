Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر سيتي يرسل كشافيه إلى روما لمتابعة نجم منتخب إيطاليا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:01 م
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبدالقادر عرابي
Advertisements

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل مواصلة المنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

 

مانشستر سيتي يسعى لضم نجم بريشيا

 

وذكرت تقارير إيطالية أن نادي مانشستر سيتي مهتم بضم ساندرو تونالي نجم بريشيا الإيطالي الصاعد ولاعب منتخب إيطاليا في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

 

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عبر الصحفي نيكولو شيريا أن وفداً من كشافي نادي مانشستر سيتي ستوجهون نحو ملعب الأوليمبيكو لمتابعة مباراة بريشيا مع نادي روما في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

 

وأفادت التقارير أن اللاعب مراقب أيضاً من عدة أندية أبرزها نابولي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

 

يبلغ تونالي من العمر 19 عاماً، ومثل منتخب إيطاليا الأول في ثلاث مناسبات في تصفيات أمم أوروبا 2020.

 

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزاً هاماً يوم أمس على ضيفه تشيلسي، لينتزع المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة تصفيات أمم أوروبا 2020 الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ أقل من ساعتين

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ أقل من ساعتين

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 16 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status