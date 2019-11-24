مانشستر سيتي يرسل كشافيه إلى روما لمتابعة نجم منتخب إيطاليا

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل مواصلة المنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يسعى لضم نجم بريشيا

وذكرت تقارير إيطالية أن نادي مانشستر سيتي مهتم بضم ساندرو تونالي نجم بريشيا الإيطالي الصاعد ولاعب منتخب إيطاليا في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عبر الصحفي نيكولو شيريا أن وفداً من كشافي نادي مانشستر سيتي ستوجهون نحو ملعب الأوليمبيكو لمتابعة مباراة بريشيا مع نادي روما في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وأفادت التقارير أن اللاعب مراقب أيضاً من عدة أندية أبرزها نابولي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

يبلغ تونالي من العمر 19 عاماً، ومثل منتخب إيطاليا الأول في ثلاث مناسبات في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزاً هاماً يوم أمس على ضيفه تشيلسي، لينتزع المركز الثالث برصيد 28 نقطة.