تاريخ مشاركات العرب في بطولة كأس العالم للأندية





دائماً ما يكون الحضور العربي موجود في بطولة كأس العالم للأندية منذ إنطلاقة البطولة للمرة الأولى في العام 2000 حيث شارك وقتها ناديا الرجاء البيضاوي المغربي وفريق النصر السعودي .





وبعد المشاركة الأولى توالت المشاركات العربية في البطولة ولم يغب العرب عن كأس العالم للأندية سوى في بطولتي 2015-2016.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تاريخ مشاركات الاندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية منذ إنطلاقتها وحتى بطولة العالم الجاري 2019 .





أكثر الدول العربية مشاركة في البطولة





ظهر أربعة عشر نادياً في المحفل الدولي الكبير على مستوى الأندية من سبعة دول عربية مختلفة على النحو التالي :-





الإمارات العربية المتحدة أربعة أندية :- أهلي دبي ، الوحدة ، الجزيرة ، العين .

المغرب ثلاثة أندية :- الرجاء ، الوداد ، المغرب التطواني .

المملكة العربية السعودية ثلاثة أندية :- النصر ، الاتحاد ، الهلال .

تونس ناديين :- النجم الساحلي ، الترجي الرياضي التونسي .

مصر فريق واحد :- النادي الأهلي .

الجزائر فريق واحد :- وفاق سطيف .

قطر فريق واحد :- نادي السد .





أفضل المراكز التي حققها العرب في البطولة





الإنجاز الأكبر للاندية العربية في البطولة جاء عن طريق الرجاء المغربي الذي وصل إلى المباراة النهائية في بطولة 2013 حيث شارك كمضيف للبطولة وخسر اللقاء النهائي على يد بايرن ميونخ الالماني بطل دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف ليحصد الميدالية الفضية .





فيما حقق ناديا الأهلي المصري والسد القطري المركز الثالث وحصد النجم الساحلي التونسي والجزيرة الإماراتي المركز الرابع فيما وصل وفاق سطيف الجزائري والاتحاد السعودي إلى المركز الخامس وحقق المركز السادس أندية الترجي التونسي والوحدة الإماراتي بالإضافة إلى الوداد المغربي والنصر السعودي وحقق المركز السابع أهلي دبي الإماراتي والمغرب التطواني المغربي





أرقام وإحصائيات من بطولة كأس العالم للأندية





الأهلي المصري هو أكثر الأندية مشاركة في البطولة بواقع خمسة مرات أعوام 2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013 .





الأندية العربية تواجهت في أربعة مناسبات من قبل حيث لعب الرجاء ضد النصر في النسخة الأولى ولعب الاهلي وإتحاد جدة في المباراة الثانية فيما كانت المواجهة الثالثة بين السد القطري والترجي التونسي وكانت المباراة الاخيرة بين العين الإماراتي والترجي التونسي.