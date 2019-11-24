Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القاهرة يستجيب لحالة "ماما ناهد" وينقلها إلى دار رعاية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنقل سيدة مسنة من ذوى الإعاقة، تجلس في الشارع بأول منطقة كوبري أبو العلا، بوسط القاهرة، إلى إحدى دور الرعاية في حلوان، وذلك بعد ساعات من انتشار مشكلتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية المحتاجين ومحدودي الدخل.

وكان قد نشر مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشكلتها الخاصة بعدم توافر مسكن لها، وطلبها بتوفير غرفة وكرسى متحرك لتسهيل الحركة عليها، نظرا لبتر ساقيها، واستجابة لذلك، وجه محافظ القاهرة، محمد كمال، مستشار محافظ القاهرة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بالاتجاه إلى مقر تواجد السيدة واتخاذ اللازم، ونقلها إلى إحدى دور الرعاية وتم اصطحاب السيدة إلى دار عقيلة السماع في حلوان.
Advertisements

أخبار تهمك

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ أقل من ساعتين

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 20 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status