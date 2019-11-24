"فاكرهم جدعان".. أغنية جديدة لـ"دياب" عبر يوتيوب

أغنية "فاكرهم جدعان" من كلمات عصام حسني، ألحان محمد غريب، توزيع أحمد عادل، هندسة صوتية ياسر أنور،إشراف عام على الإنتاج محمد حسين، جيتار مصطفي أصلان، ناي أحمد خيري، أورج محمود شاهي.



كلمات الأغنية



اللي ادتهم حياتى، واللي عيشت عمري ليهم، في يوم ما احتاجتهم فعلا ماشوفتش حد فيهم، كنت فاكرهم جدعان، بس زمان كان رأيي غلط، كان رأيي كأنه مكان،كله خلاص من نظري سقط، صدقوا اللي قالوا إن الصحاب في الشدة بيبانوا،كل اللي عشت معاه بضمير، وشاركته أحزانه محدش حس بيا، وحسسوني بإن أنا ضحيت كتير وعملت خير، ومكنش في مكانه".



مشاركة محمد دياب في مسلسل "أبو جبل"



ومن الجدير بالذكر، أن دياب شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل، وحقق من خلال ذلك المسلسل نجاحًا جناهيريًا كبيرًا، والمسلسل بطولة مصطفي شعبان، محمود البزاوي، عايدة رياض، عائشة بن أحمد، حسن حسني، نجلاء بدر، محمد دياب، محمد علي رزق،المسلسل من إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سيد بشير .



مسلسل "بحر"



ومن ناحية أخرى ، يُعرض لدياب حاليًا مسلسل "بحر"،على قناةdmc، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجي،والمسلسل بطولة ماجد المصري،محمد علي رزق، سناء شافع، عبدالرحمن أبو زهرة،ثراء جُبيل، حنان سليمان،نورهان، محمد دياب، ميرنا نور الدين، سلوي عثمان.