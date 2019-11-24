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تعرف على الموعد المبدئي لمباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:51 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
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أقيمت اليوم قرعة دور ال 32 من بطولة كأس مصر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، وأسفرت القرعة عن 16 مباراة ستقام خلال الفترة المقبلة بعد انتظام المسابقات المحلية عقب إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والتى تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

 

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية :

 

- الأهلى مع بنى سويف

- إنبي والترسانة

- الإنتاج الحربى وأبو قير للاسمده

- حرس الحدود وبتروجت

- الاتحاد والنصر

- أسوان وطنطا

- المقاولون والجزيرة بمطروح

- المصرى وقنا

- الزمالك والشرقية بالزقازيق

- سموحه والعبور

- وادى دجلة وبيلا

- اف س مصر والجونة

- طلائع الجيش ودكرنس

- المقاصة وفاركو

- الاسماعيلى والاعلاميين

- بيراميدز والنجوم

 

وحتي الأن لم تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن مواعيد مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، ولكن " الفجر الرياضي" علم أن الموعد المبدئي لإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم سيكون فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.

 

يذكر أن بطولة الدوري المصري قد تم تأجيلها خلال الإسبوعين الماضيين بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وعاد الدورى من جديد للإنتظام منذ أمس السبت.

 

ويشار أن نادى الزمالك توج ببطولة كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز فى النهائي على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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الكلمات المفتاحية

كاس مصر دور 32 الاخبار الرياضية الأهلي اخبار الرياضة

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