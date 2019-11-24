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مرتضي منصور يهنئ الهلال السعودي عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:42 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
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قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهنئة فريق نادي الهلال السعودي عقب تتويجه اليوم، بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان قد حسم اليوم الأحد فريق الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا لصالحه، بعد فوزه على نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، بهدفين دون رد، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما باليابان.

نشرت الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا قدمت خلاله التهنئة لمسئولي وجماهير نادي الهلال والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وكان نادي الهلال السعودي، قد حسم مباراة الذهاب بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة الخامسة والستين على ملعب إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض .

فيما سجل ثنائية الزعيم السعودي اليوم، سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة والسبعين والفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الثالثة والتسعين من المباراة .


وبهذا التتويج الغالي للأزرق السعودي، يتأهل الزعيم إلي بطولة كأس العالم للأندية، وسوف يقابل فريق الترجي التونسي، بطل إفريقيا، في أولى مبارياته في البطولة العالمية. 

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