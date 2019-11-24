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الهيئة العامة للرياضة تٌجهز حفل ضخم لإستقبال أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:42 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية عن حفل ضخم وكبير لإستقبال فريق الكرة الأول بنادي الهلال الذي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني .

وكتب الحساب الرسمي للهيئة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " تعلن الهيئة العامة للرياضة أن رئيس مجلس الإدارة سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة فريق نادي الهلال الحائز على كأس دوري أبطال آسيا فور وصوله غداً للرياض، وقد بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال.. إلى جانب إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية".

وكان الهلال قد حصد اللقب بفضل فوزه على الفريق الياباني أوراوا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاحد على ملعب سايتاما 2002 .

وفي نفس السياق رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تتويج الهلال باللقب الآسيوي الغالي .

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمناسبة تتويج الزعيم باللقب الآسيوي الغالي " اليوم الوطن في عيد الفريق حقق واحد من ثمرات الدعم والإهتمام غير المحدود والذي دائماً ما يتناوله القائمون على القطاع الرياضي .

وأضاف " يجب عليا أن اهنىء مجلس إدارة الفريق واللاعبين الجماهير بهذه المناسبة التي تؤكد على واقع الكرة السعودية وتقديمها بالشكل الأمثل أمام العالم .

وأنهى " أبلغ تقديري لجميع الجهود التي بذلت حتى تظهر الكرة في المملكة بهذه الصورة المناسبة وننتظر مشاركة مشرفة للزعيم في المحفل العالمي كأس العالم للأندية .
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الكلمات المفتاحية

دورى ابطال اسيا أوراوا ريد دياموندز

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