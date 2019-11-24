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الأربعاء.. استكمال مرافعة الدفاع بـ"اقتحام قسم التبين"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت اليوم الأحد الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، لجلسة الأربعاء القادم الموافق 27 نوفمبر الجاري لاستكمال باقي مرافعات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
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