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الليلة.. "مصر النهاردة" يستعرض 14 اكتشاف بترولي جديد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:37 م
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برنامج مصر النهاردة - أرشيفية
برنامج مصر النهاردة - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، الاكتشاف البترولية الجديدة خلال الربع الأول للعام المالي ونتائجها الاقتصادية الإيجابية على المواطن وتستضيف الفقرة.

وتستضيف الفقرة الدكتور ثروت فوزي راغب رئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية.

وتقدم الحلقة في فقرتها الثانية، متابعة لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41،  وتستضيف الفقرة الناقد الفني أحمد سعد الدين.

يذكر أن البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب ويُذاع في العاشرة مساءً، على شاشة القناة الأولى.

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مهرجان القاهرة السينماءي برنامج مصر النهاردة الفجر

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