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تركي آل الشيخ يعلن إقامة احتفالية بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال أسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني إقامة احتفالية كبيرة لنادي الهلال السعودي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أسيا.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال أسيا ظهر اليوم الأحد عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة ٣-٠ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم".

وأضاف :"‏اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل".

كما أعلن منذ قليل تركي آل الشيخ، رئيس عن تلقيه تهنئة من النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بفوز بفوز فريق الهلال السعودي، بلقب دوري أسيا للأندية الأبطال.

ووجه تركي آل الشيخ رئيس الشكر للكابتن محمود الخطيب بعد تهنئته التي أرسلها له مساء اليوم الأحد، عقب فوز الأزرق السعودي بنهائي الحلم

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "منشور" كتب خلاله : "تلقيت تهنئة غالية من أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية.. وعقبال النادي الأهلي يارب".

يذكر أن نادي الهلال السعودي قد فاز اليوم ببطولة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على مضيفه أوروا الياباني بهدفين مقابل لا شيء، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في السعودية منذ أسبوعين بهدف نظيف.
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