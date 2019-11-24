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بعد استغاثة على الفيسبوك.. ضبط صاحب كلب عقر طفلا ببولاق الدكرور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:35 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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فيديو قصير لا يتجاوز بضع دقائق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يطالب الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط صاحب الكلب الذي عقر الطفل "سيف" البالغ من العمر 12 سنة، وأصابه بذراعه الشمال، ونقل على إثرها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال متابعة الأجهزة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي، تم التوصل إلى أن شاب شهير بـ " سيد اوشا"، 16 سنة، صاحب الكلب، ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في أقل من 24 ساعة من القبض عليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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