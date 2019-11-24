نصائح لمستخدمي التسوق الإلكتروني خلال عروض البلاك فرايدي (فيديو)

وجهت الإعلامية سالي سعيد، مقدمة برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع عبر إذاعة "9090"، نصائح للمواطنين لحماية بياناتهم أثناء التسوق خلال فترة البلاك فرايدي، لكون بعض المستخدمين عبر شبكات الإنترنت قد يتعرضوا للسرقة من قبل بعض المواقع المزيفة او رسائل البريد الإلكتروني غير المضبوطة.





وأوضحت "سعيد"، أنه على المواطنين أن يلتفتوا لسعر السلعة والذي يمكن أن يكون منخفض جدًا لسلعة معروف أن سعرها الأساسي مرتفع، مناشدة المواطنين بعدم الضغط على أي لينك أو رسائل في رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب المختلفة، مع استخدام كلمات سر معقدة لكل موقع عبر الإنترنت مع تحديثها باستمرار، مع عمل أكونت محدد للشراء عبر الإنترنت به أقل قدر من المعلومات الشخصية.



