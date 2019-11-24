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نصائح لمستخدمي التسوق الإلكتروني خلال عروض البلاك فرايدي (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:35 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وجهت الإعلامية سالي سعيد، مقدمة برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع عبر إذاعة "9090"، نصائح للمواطنين لحماية بياناتهم أثناء التسوق خلال فترة البلاك فرايدي، لكون بعض المستخدمين عبر شبكات الإنترنت قد يتعرضوا للسرقة من قبل بعض المواقع المزيفة او رسائل البريد الإلكتروني غير المضبوطة. 

وأوضحت "سعيد"، أنه على المواطنين أن يلتفتوا لسعر السلعة والذي يمكن أن يكون منخفض جدًا لسلعة معروف أن سعرها الأساسي مرتفع، مناشدة المواطنين بعدم الضغط على أي لينك أو رسائل في رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب المختلفة، مع استخدام كلمات سر معقدة لكل موقع عبر الإنترنت مع تحديثها باستمرار، مع عمل أكونت محدد للشراء عبر الإنترنت به أقل قدر من المعلومات الشخصية.

وتابعت، أنه يبنغي على المواطن عند الدفع عبر الإنترنت البحث عن لوجو القفل الذي يشير إلى أن موقع الويب يستخدم التشفير، مع تجنب التعامل بالأجهزة العامة والتحقق من كشوف بطاقات الائتمان الخاصة به قدر الإمكان للتأكد من رصد أي حالات غريبة تتم عليه.
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الكلمات المفتاحية

الشراء من الانترنت الجمعة السوداء البلاك فريداي

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