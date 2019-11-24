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محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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بوابة الفجر
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شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم في انطلاق المؤتمر الجماهيري الرابع لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت عنوان الأسرة المصرية "ثقافة -تنشئة -بناء".

حضر المؤتمر الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والدكتور السيد جنيدي رئيس المنطقه الأزهرية بالدقهلية والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة والدكتور علاء المغاوري وكيل كلية الآداب جامعة المنصورة وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واكد محافظ الدقهلية على أن الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع الذي يتكون منه الدولة وبدون أسرة قوية ومترابطة لن يكون لدينا مجتمع قوي وبالتالي لن يكون لدينا دولة قوية.

وشدد شاروبيم على ضرورة عقد دورات تدريبية الزامية للمقبلين علي الزواج للتوعية بأهمية وكيفية بناء الأسرة وخطورة التفكك الأسري علي المجتمع والدولة لان الأسرة المصرية وبنائها أمر في غاية الخطورة بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة ولا ينعقد الزواج إلا بعد الخضوع لهذه الدورات.

وبعث محافظ الدقهلية برسالة شكر وتقدير من أرض الدقهلية أرض العلماء إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي رعايته لهذا البرنامج الهام لتأهيل المقبلين على الزواج ونشر الوعي ودعم الترابط الأسرى والحد من ظاهرة الطلاق.

وقال الشيخ علي خليل إن جميع الأديان السماوية دعت إلى الحفاظ على الأسرة وعدم تفككها حتى يخرج لنا جيل يحافظ على نفسه وعلى اسرته ودولته ولديه ولاء لوطنه ونمنع انتشار التطرف والإرهاب بكافة أنواعه.

وأكد الدكتور أسامة الحديدي على أن المركز العالمي للفتوي يستقبل جميع المشكلات الأسرية على الخط الساخن 19906 لحل جميع مشاكل الأسرة في جميع محافظات مصر.
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
محافظ الدقهلية.. الأسرة المصرية وترابطها هي العمود الفقري للمجتمع
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