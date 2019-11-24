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الكلية الحربية تنظم حفل استقبال للطلبة المقبولين بالكليات والمعاهد العسكرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.

بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية وإستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه إصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد فى الإحتفال بإستقبالهم بالعرض العسكرى لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية.

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وإنضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية، وأكد على دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والإنتماءللقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء.

وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن اختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، وأن الإختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام، مؤكدًا أن القوات المسلحة إنتقت أكفاء الرجال لنيل أشرف المهام وأنه لا ولاء ولا إنتماء إلا لمصر وقواتها المسلحة، مشيرًا إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الإختيار مثل كافة فئات وطوائف المجتمع المصري ومن كافة المستويات الإجتماعية لهدف واحد وهو إختيار الأفضل للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار الطلبة الجدد إلى إعتزازهم بالإنتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلًا بعد جيل.

وأعرب أهالى الطلاب المستجدين خلال حفل الإستقبال عن سعادتهم الغامرة لإنتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء. 

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