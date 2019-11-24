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تعاون مشترك بين "الوطنية للإعلام" ووزارة إعلام فلسطين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:30 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني والوفد المرافق له؛ حيث بحث الجانبين سُبل تنشيط التعاون الإعلامي بين الهيئة والوزارة.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، نصت بنوده على  التبادل البرامجي والدرامي والتدريب في مختلف المجالات الإعلامية؛ حيث أشاد الجانب الفلسطيني بالأعمال الدرامية المصرية التي يعشقها ويتابعها جموع الشعب الفلسطيني، وأن مصر هي قلب العالم العربي ومنارته الثقافية.

كما ناقش الجانبان مختلف وجهات النظر والتنسيق المتواصل حول القضايا الإعلامية المشتركة، وأكد حسين زين على دور مصر الداعم والمتواصل للقضية الفلسطينية، وتقديم المساندة الإعلامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأبدى "زين" اعتزازه بالتعاون والعمل المثمر مع الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتنسيق، بما يحقق تعزيز مختلف أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين.

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الكلمات المفتاحية

وزارة إعلام فلسطين حسين زين الوطنية للإعلام الفجر

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