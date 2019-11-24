الأندية اليابانية " فأل خير " على الهلال

تمكن الزعيم السعودي فريق نادي الهلال من حصد لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد سايتاما 2002.





وتوج الهلال باللقب بنتيجة إجمالية وصلت إلى ثلاثة أهداف مقابل لا شيء بمجموع المباراتين بعد أن حسم الفريق مباراة الذهاب بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .





وباتت الأندية اليابانية " وش السعد " على نادي الهلال بعد أن فاز الفريق السعودي عام 1997 على نادي ناجويا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف لٌيتوج الفريق وقتها بلقب بطولة كأس الكؤوس الآسيوية .





وعاد الزعيم السعودي ليحقق لقب قاري جديد على حساب فريق ياباني آخر وهو جوبليو أيواتا عام 2000 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحقق اللقب الثاني في تاريخه.





وفي عام 2000 أيضاً تمكن الهلال من حصد لقب بطولة السوبر الآسيوي على حساب شيميزو الياباني بعد أن تغلب عليه في اليابان ذهاباً بهدفين لهدف قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الرياض .





قبل أن يحصد الفريق بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الجاري 2019 بعد الفوز على عملاق ياباني آخر وهو أوراوا ريد دياموندز الذي حرمه من بطولة عام 2017 بالفوز عليه في اليابان بهدف واحد مقابل لا شيء بعد التعادل ذهاباً في الرياض بهدف لكل فريق .