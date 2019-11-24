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تعرف على موعد حفل كارمن سليمان في السعودية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:24 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالسعودية، وذلك يوم 6ديسمبر القادم، ويشاركها في الحفل الفنان أدهم نابلسي، والفنان موسي.

حيث نشرت كارمن صورة البوستر الخاص بالحفل من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت على الصور قائلة :"حبايبي في السعودية، مستنياكوا في حفلة خيالية لأول مرة، في عالم اللحظات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية،
يوم الجمعه 2019.12.06، التذاكر موجودة في ‏Visit.kaec.net".


ومن الجدير بالذكر أن كارمن، طرحت مؤخرًا أغنية"تفنن"،و الأغنية باللهجة الخليجية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وأعلنت كارمن بعدها عن تحضيرها لأغنية أخري بتلك اللهجة، وستكون مفاجأة كبيرة لجمهورها.


سر غناء كارمن سليمان باللهجة الخليجية

ومن ناحية أخرى، حكت الفنانة كارمن سليمان خلال لقائها فى برنامج "on set" مع الإعلامية شيرين حمدي أنها قامت بغناء الأغاني الخليجية لأول مرة عندما كانت في المرحلة الثانوية، وأن والدتها التى ساعدتها على اتقان تلك اللهجة، حيث كانت تجعلها تستمع إلى أغانى الأستاذ محمد عبده والأستاذ طلال مداح.


وأضافت أنها استفادت كثيرًا من هذه الأغاني، وبعد ذلك أصبح لديها جمهورًا كبيرًا من الخليج وبخاصة من منطقة السعودية.
تعرف على موعد حفل كارمن سليمان في السعودية
تعرف على موعد حفل كارمن سليمان في السعودية
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