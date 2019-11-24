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الأنبا باخوم يفتتح السنة الرعوية بالإيبارشية البطريركية للكاثوليك بالإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:23 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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افتتح الأنبا باخوم، نائب بطريرك الاقباط الكاثوليك للشؤن الايبارشية، مساء أمس السبت، السنة الرعوية بكاتدرائية القيامة للايبارشية البطريركية.

وشارك في القداس الإلهى صاحب السيادة القمص انطونيوس غطاس والاب لويس نصحى ومجمع كهنة رعاة الاسكندرية للأقباط الكاثوليك ولفيف من الرهبان الراهبات وشعب الايبارشية بالاسكندرية.

الجدير بالذكر ان موضوع السنة الرعوية لهذا العام هو "بيت الرب من الحجر الى البشر"
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الكلمات المفتاحية

بطريركية الاقباط الكاثوليك الانبا باخوم الاقباط الكاثوليك

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