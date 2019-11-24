الأنبا باخوم يفتتح السنة الرعوية بالإيبارشية البطريركية للكاثوليك بالإسكندرية

افتتح الأنبا باخوم، نائب بطريرك الاقباط الكاثوليك للشؤن الايبارشية، مساء أمس السبت، السنة الرعوية بكاتدرائية القيامة للايبارشية البطريركية.





وشارك في القداس الإلهى صاحب السيادة القمص انطونيوس غطاس والاب لويس نصحى ومجمع كهنة رعاة الاسكندرية للأقباط الكاثوليك ولفيف من الرهبان الراهبات وشعب الايبارشية بالاسكندرية.



