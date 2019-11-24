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محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:20 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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شهدت  منال عوض محافظ دمياط والسيد فرانسوا بوجو قنصل عام فرنسا، اليوم الأحد، الاحتفال بالذكرى المئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس الإسيزى مع الملك الكامل الأيوبي، والذي أقيم بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة دمياط بحضور السيدة كاترينا لودما المستشار السياسى والأب دومينيك جولى مدير زيارات الأماكن المقدسة الخاصة بالفرنسيسكان فى فرنسا والوفد المرافق له المتعدد الجنسيات من عائلة الفرنسيسكان والأب فريد كمال رئيس دير السيدة العذراء ببولاق ومستشار مجلس إدارة الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث جاءت الاحتفالية فى إطار الزيارة التى نظمتها عائلة الفرنسيسكان بفرنسا لمصر  للاحتفال بهذا الحدث الديني، والذي تضمنت أيضًا زيارة مسجد عمرو بن العاص بدمياط ومنطقة اللسان برأس البر. 

وقد أعربت المحافظ فى تصريح لها اليوم عن سعادتها بمشاركتها للمرة الثانية فى  الاحتفال بذكرى لقاء القديس فرنسيس الإسيزى مع الملك الكامل الأيوبى عام ١٢١٩م والذى كان ولايزال نقطة تحول هامة لزرع المحبة والسلام وتقبل الآخر على الرغم من شدة الظروف المحيطة أثناء إشتعال الحروب بين المعسكرين الفرنجي والأيوبى، مؤكدة على أهمية إحياء مثل تلك المناسبات والتى تعكس أهمية تحقيق الحوار المشترك بين الجميع للقضاء على الصراعات والتأكيد على تقبل الآخر.

كما تخلل الاحتفال عزف موسيقى السلام الجمهورى لمصر وفرنسا وعددا من الفقرات الفنية واسكتش يجسد هذا اللقاء التاريخى والذى أدهش العالم بأسره حتى الآن، وفى الختام تبادلت محافظ دمياط والقنصل الفرنسى الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

شهدت مدرسة كفر العرب الإعدادية المشتركة بدمياط، واقعة اعتداء من مديرة مدرسة على طالب، حيث اعترضت على قصة شعره وطلبت منه ان يقصره ومن ثم قررت ان تعاقبه بطويقتها حيث يقول محمد عزت ولي أمر احد طلاب مدرسة كفر العرب الإعدادية المشتركة بدمياط، التابعة لمركز فارسكور شكواه، بعد أن قامت مديرة المدرسة بقص شعر نجله، اعتراضا منها على شكله.

وأضاف ولي أمر الطالب ويدعى اسلام، أن مديرة المدرسة قامت بشل حركة ابنه بمساعدة مدرس وقامت بقص شعره، مما تسبب في ضرر نفسي للطالب مطالبا بضرورة أن يكون هناك إجراء رادع تجاه المديرة والمدرس كي نستطيع أن نحمي أبنائنا من تلك التصرفات المتهورة.
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
محافظ دمياط وقنصل عام فرنسا يشهدان الاحتفال بالذكرى المئوية للقاء القديس فرنسيس الإسيزي مع الملك الكامل الأيوبي
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مصر محافظ دمياط قنصل فرنسا الملك الكامل الأيوبي اخبار

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