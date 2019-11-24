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نقيب المهندسين يفتتح معامل شنايدر بالمنوفية (صور)
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:19 م
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آيات عامر
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افتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، معامل شنايدر اليكتريك بنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية لتدريب مهندسي الدلتا علي أحدث التقنيات في مجال الهندسة الكهربية بحضور المهندس هاني شلتوت نائب رئيس شركة شنايدر الكتريك مصر، بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وعدد من رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء الشعب.
وأكد النقيب في كلمته، أن افتتاح معامل شنايدر بالمنوفية ياتي في إطار إهتمام النقابة بتدريب شباب المهندسين خاصة بعد نجاح معامل شنايدر بالنقابة العامة في إعطاء دورات تدريبية للخريجين لتاهيلهم لسوق العمل وكذا تدريب أعداد من المهندسين الأفارقة.
وأضاف أنه جاري الآن تجهيز معمل آخر لشنايدر بنقابة المهندسين الفرعية باسيوط لتغطية صعيد مصر.
من جانبه رحب الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية بالحضور من النقابة العامة والنقابات الفرعية ورؤساء الشعب معربا عن سعادته بافتتاح معامل شنايدر لتدريب شباب المهندسين بالمنوفية، لافتا أن ملف التدريب يعد احد اهم الملفات التي تلقي إهتمام كبير من النقابة العامة والنقابات الفرعية.
حضر الافتتاح المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة العامة، والمهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر رئيس المكتب الفني للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس هشام والى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم، والدكتور تامر سامي جعفر رئيس نقابة المهندسين بالشرقية، والمهندس حمدي الخولي رئيس نقابة البحيرة، والدكتور حماد عبدالله رئيس شعبة الغزل والنسيج، والدكتور فاروق الحكيم رئيس الشعبة الكهربائية، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، والمهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية، والمهندس محمد ثروت مقرر لجنة معامل شنايدر، وأعضاء لجنة شنايدر بالنقابة العامة للمهندسين.
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