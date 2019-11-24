ART تشارك في رعاية "ملتقى القاهرة السينمائي" بجائزة قيمتها 10 آلاف دولار

تشارك قنوات راديو وتليفزيون العرب ART ضمن الرعاة لـ "ملتقى القاهرة السينمائي" في نسخته السادسة، الذي يقام بداية من اليوم وحتى 26 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتقدم ART جائزة قدرها 10 آلاف دولار لاسكريبت أحد مشروعات الأفلام المشاركة في الملتقى.

جدير بالذكر أن ملتقى القاهرة السينمائي، يقام كجزء من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، بالشراكة مع مركز السينما العربية، ويوفر الملتقى فضاءً مهما لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، كما يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام بهدف دعم السينما العربية.