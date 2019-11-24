كورة ستار ON LINE مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر KORA LIVE شاهد ماتش الاتحاد رابط جودة متعددة

يلتقي فريقي الإتحاد والإتفاق ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، يستضيف اليوم ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مواجهة مثيرة، الإتحاد يقدم هذا المستوى مستوى سئ جدا وفقد الكثير من النقاط حيث يحتل الفريق الآن المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط فقط وبالطبع هذا المركز لا يليق بالفريق الملقب بالمونديالي ، حيث تمكن الفريق من الفوز ثلاث مباريات فقط وتلقي الهزيمة في 6 مباريات ولم يتعادل في أي لقاء ، موسم للنسيان من فريق الإتحاد الذي بالفعل لم يقدم فيه أي شئ حتي الآن ، أما الإتفاق فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

تنطلق المواجهة بين فريقي الإتحاد والإتفاق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية 2 ويعلق علي اللقاء جعفر الصليح..

نحن في الفجر الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الإتحاد والإتفاق مباشر في لقاء اليوم الأحد 24 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الإتحاد والإتفاق مباشر

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