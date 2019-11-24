كورة ستار yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر YALLA GOAL كورة لايف جول الاتحاد اليوم بث مباشر NEW

يستعد الهولندي المخضرم تين كات للظهور الأول في بطولة الدوري السعودي عندما يتواجد على مقاعد البدلاء للاتحاد أمام الاتفاق خلال اللقاء المقرر بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن فعاليات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجولة العاشرة من دوري المحترفين أنطلقت مساء أول أمس الجمعة حيث شهدت سقوط الشباب أمام الفيحاء بهدف دون رد واجتياز الأهلي عقبة الفيصلي بثلاثية مقابل هدف ، وتجاوز مثير للرائد والتعاون اختبارات الحزم وضمك.

وتسلم تين كات مهمة تدريب الاتحاد خلفا للتشيلي سييرا الذي أقيل من على رأس الجهاز الفني بعد تراجع النتائج الفريق في بطولة دوري المحترفين آخرها الخسارة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف.

تين كات لم يسبق له خوض تجربة تدريبية في الدوري السعودي للمحترفين لذلك يرغب تحقيق بداية مثالية مع الاتحاد في البطولة المحلية كما فعل في كأس خادم الحرمين الشريفين عندما قادهم لتجاوز الرياض برباعية دون رد في إطار مباريات دور 64.

الاتحاد يدخل لقاء الاتفاق وهو يتواجد في المركز 13 برصيد 9 نقاط حققهم في 3 انتصارات و6 هزائم ، بينما أصحاب الأرض والضيافة ، فيقبعون بالمرتبة 12 برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق والاتحاد في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُنقل عبر القنوات الرياضية السعودية.