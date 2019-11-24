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وكيل إنجليزي يمهد الطريق أمام بلدوزر الزمالك للسير على خطى صلاح

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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محمد صلاح ومصطفى محمد
محمد صلاح ومصطفى محمد
هاني عصام
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نجح الوكيل الإنجليزي كريستيان في الحصول على توقيع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك الصاعد ليقوم بمهام تسويقه في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وحصل مصطفى محمد على لقب الهداف في بطولة افريقيا تحت 23 سنة وقدم مستويات رائعة ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

ويحلم اللاعب بخوض تجربة احتراف ناجحة في أوروبا خلال الموسم المقبل وتثبيت خطاه خاصة أن الجميع يتوقع له مستقبل واعد.

وسبق وقام الوكيل بتسويق عدد من اللاعبين المصريين سواء أحمد حجازي أو علي جبر بجانب علي غزال الذي تواجد معه مؤخرًا في مصر واجتمعا مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك للاتفاق على الأمور المالية مقابل انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل شمل حضور رئيس أحد الأندية الإنجليزية إلى مصر ومشاهدة مباراتي المنتخب الأوليمبي أمام جنوب افريقيا وساحل العاج في الدورين نصف النهائي ونهائي البطولة الافريقية من ستاد القاهرة للوقوف على مستوى اللاعب ومشاهدته على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالترشيحات والتسجيلات فقط حتى يكون الحكم أكثر موضوعية قبل قرار التعاقد مع اللاعب، وأثنى المسئول الانجليزي على إمكانيات وقدرات اللاعب بشكل كبير وتحمس لفكرة التعاقد معه.

الزمالك أعلن عن رفضه لرحيل مصطفى محمد في يناير المقبل والتمسك ببقائه في بسبب الحاجة إليه والمنافسة على أكثر من بطولة محلية وقارية وهو الأمر الذي يحتاج إلى وفرة عددية ولاعبين يمتلكوا خبرات على غرار مصطفى محمد.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري بعد توقف المسابقة لما يقرب من 40 يومًا بسبب إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة بجانب خوض مواجهتي المنتخب الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا.
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