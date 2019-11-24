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دوري بلس .. مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر لايف اليوم الأحد 24-11-2019 DAWRI PLUS

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد اليوم الأحد مباراة قوية للغاية، وذلك حين يلتقي الاتفاق صاحب الأرض والجمهور مع الاتحاد، لحساب الجولة العاشرة من بطولة دوريكأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك في مباراة عنوانها "بداية تصحيح الأوضاع".

 

يدخل النمور اللقاء وفي جعبتهم 9 نقاط بالمركز الثالث عشر، فيما يمتلك أصحاب الأرض 10 نقاط بالمركز الثاني عشر، وذلك بعد خوضهما 9 مباريات منذ بداية البطولة، لكن مستوياتهم غير مبشرة للغاية، فالخسارة كانت حاضرة في 6 مباريات هنا وهناك.

 

 

وشهدت مواجهات الموسم الماضي فوز كل فريق مباراة، إذ كانت الأخير من نصيب الاتحاد بهدفين نظيفين وقع عليهما اللاعب عبد العزيز علي البيشي، فيما انتهت التي سبقتها بهدف نظيف الاتفاق.

 

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يقام اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة المنتظرة بين الفريقين على شاشة قنوات السعودية الرياضية 2، ويعلق على المباراة المعلق جعفر الصليح.

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