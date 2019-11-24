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2019.. " وش السعد " العربي على المستوى الأفريقي والآسيوي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:01 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على فريق نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني ليكمل بذلك سلسلة إنتصارات العرب خلال العام الجاري 2019 الذي شهد تفوق كاسح للأندية والمنتخبات العربية على المستوى القارة الآسيوية والأفريقية .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي أبرز إنجازات العرب في العام 2019 :-

سيطرة للأندية والمنتخبات العربية أفريقياً 

بدأت السيطرة العربية في العام الجاري حينما نجح نادي الزمالك في الحصول على لقب كأس الكونفدرالية الافريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فريق نادي نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن تبادل الفريقان الفوز بهدف لكل فريق كل على ملعبه .

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا نجح فريق نادي الترجي الرياضي التونسي في حصد اللقب بفوزه على نادي الوداد البيضاوي المغربي بهدف مقابل لا شيء قبل أن ينسحب الفريق المغربي إعتراضاً على إلغاء هدف التعادل بداعي التسلل.

وعلى صعيد المنتخبات نجح المنتخب الجزائري من تحقيق لقب كأس أمم افريقيا لكرة القدم على حساب المنتخب السنغالي بهدف السفاح بغداد بونجاح ليحقق الخضر لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه .

وكانت آخر تتويجات العرب على مستوى المنتخبات فوز المنتخب الأوليمبي المصري ببطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف .

التفوق العربي آسيويًا 

وعلى صعيد القارة الصفراء قارة آسيا تمكن المنتخب القطري من تحقيق لقب كأس الامم الآسيوية في شهر يناير من العام 2019 بالفوز على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في البطولة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة .

في الوقت الذي نجح فيه فريق نادي العهد اللبناني أن يضيف لقب جديد للعرب بحصد لقب كأس الأتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فريق نادي 25 أبريل بطل كوريا الشمالية بهدف يتيم في المباراة التي أقيمت في ماليزيا يوم الرابع من نوفمبر .

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الكلمات المفتاحية

دورى ابطال اسيا تحت 23 عاما

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