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غدًا.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 8 ساعات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع القناطر الخيرية، عن إجراء غسيل دوري لشبكات المياه، الأمر الذي يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه عن المدينة القناطر، غدا الإثنين من الساعه 10مساءً وحتى الساعة 5 فجرًا.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، بالمواطنين والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وللإبلاغ عن أعطال المياه يرجى الإتصال على الخط الساخن بالفرع 01208141666.
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