سوق البحرين المالي يتراجع عند مستوى 1505.55 نقطة بختام أولي جلسات الأسبوع





سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.01% خاسرا 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1505.55 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 4.4 مليون سهم بقيمة 645.4 ألف دينار.

وقاد التراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة بنسبة تراجع 14.30% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.81%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 20.94% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.07%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.89% مدفوعا بصعود سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.56%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 4.13% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.50%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.34%.