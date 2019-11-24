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بعد تتويج الهلال.. العرب يسيطرون على كافة البطولات الإفريقية والآسيوية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:35 م
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تتويج المنتخبات والفرق العربية
تتويج المنتخبات والفرق العربية
مصطفى صابر
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سيطرت المنتخبات والأندية على كافة البطولات الإفريقية والآسيوية والتي إستحوذ عليها كلاً من المنتخبات "مصر الأولمبي - الجزائر- قطر" والأندية كانت هي " الزمالك المصري- العهد اللبناني- الهلال السعودي- الترجي التونسي"

- مصر الأولمبي بطلاً لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

استطاع المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم ، التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد  والتي كانت المباراة على إستاد القاهرة كما تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.


- الجزائر بطلاً لبطولة كأس الأمم الإفريقية 

حقق منتخب الجزائر لكرة القدم كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على السنغال على ملعب القاهرة الدولي من نسخة 2019 من البطولة الأفريقية ، وحسم المنتخب الجزائري فوزه بهدف وحيد أحرزه المهاجم بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة ، واستطاع محاربي الصحراء بعد هذا الفوز لقب بطل كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله على اللقب الإفريقي.


- منتخب قطر يحقق بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

 حصد منتخب قطر بطولة كأس آسيا ، بعد فوزه على نظيره المنتخب الياباني بـثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في نهائي نسخة 2019 ، والتي أقيمت في الإمارات ، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

- الزمالك بطلاً لبطولة الكونفدرالية

حقق الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما فوزه على الفريق المغربي نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، وبعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي البطولة ، وحسم نادي ميت عقبة لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، والبطولة الإفريقية العاشرة في تاريخه  منذ عام 2003 عندما توج بكأس السوبر الأفريقي.


- الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

توج نادي  الترجي التونسي رسمياً بطلاً لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما قررت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم،اعتبار الترجي الرياضي التونسي بطلة لنسخة موسم 2018/2019 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد بعدما قدم الأخير طعن على نتيجة المباراة.

- العهد اللبناني بطل كأس الاتحاد الآسيوي

حصد فريق العهد اللبناني بطلأ لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد التغلب علي نظيره فريق 25 أبريل الكوري الشمالي، بهدف وحيد مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

- الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا

توج نادي الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا نسخة 2019 بعد غياب طويل وذلك بعد فوزه على أوراوا الياباني بمجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي 3-0 ليتوج الزعيم السعودي باللقب الآسيوي الثالث في تاريخه.


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