صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم





بورصة الكويت





إنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% رابحا 17.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5802.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحاً 25.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6339.15 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً 0.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4755.52 نقطة، وسط صعود 7 قطاعات على رأسها البنوك ، وجرى التداول ببورصة الكويت في الختام علىعدد 160.9 مليون سهم بقيمة 17 مليون دينار كويتى عبر 5698 صفقة.

وقطاعياً ، فقد صعد 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.94%، تليه شركة سنام العقارية بنسبة 9.23%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.23%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.46% ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 12.24%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%.