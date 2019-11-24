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5 قطاعات تتسبب في صعود مؤشر سوق دبي المالي بختام جلسة الأحد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:30 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.11% رابحا 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.30 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 183.7 مليون سهم محققة ما قيمته 170.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2559 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
سوق دبي المالي .. ارتفاع 5 قطاعات بالبورصة في ختام التعاملات 

وعن أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد ارتفعت 5 قطاعات ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فقطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.69%.
 
 الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً  بسوق دبي  المالي اليوم

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً  بسوق دبي اليوم ، فقد تصدر سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 14.71%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 7.50%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.32%، ثم سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.59%.
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