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هل حفظ القرآن الكريم أفضل من القراءة في الثواب؟.. "الإفتاء" تجيب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:35 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، هل تلاوة القرآن الكريم أفضل من الحفظ في الثواب؟.

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الحفظ هو تلاوة وزيادة، ولكن الحفظ يكون صعب على بعض الناس، فندعوهم للقراءة، ونقول لهم أن القراءة لها ثواب كبير لهم، ومن يستطيع الحفظ فالأولى له أن يحفظ، وهناك دعوة من الشرعية لحفظ القرآن كلًا على حسب استطاعته".

هذا وتحرص دار الإفتاء على التواصل مع المتابعين بشكل مستمر ومتواصل من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى توضح لهم صحيح الدين، وتبعدهم عن الفتاوى المتشددة التي قد تكون سببا في الإساءة إلى صورة الدين الإسلامي الوسطي.
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