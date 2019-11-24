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نشرة حوادث "الفجر": سيدة تستدرج "خليجي" لقضاء ليلة حمراء.. ورجل وسيدة يلقيان جثة بترعة المريوطية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:33 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

بالأسماء.. إخلاء سبيل 3 متهمين بالشرقية في "طلائع حسم الإرهابية"
أخلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، سبيل 3 متهمين بالشرقية في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"، وللتفاصيل اضغط هنا.

27 نوفمبر.. استكمال مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"
أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، لجلسة 27 نوفمبر الجاري، وللتفاصيل اضغط هنا.

حاول التعدي عليها وقتل أبنائها.. تفاصيل جديدة حول "جثة المريوطية"
صور أهالي منطقة المريوطية مقطع فيديو للمتهمين بإلقاء جثة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، يعترفان خلاله بقتلهما للرجل اللذين حاولا إلقاء جثته، لتهجمه واعتدائه عليهما ومحاولته قتل أبنائها، وللتفاصيل اضغط هنا.

"مواطن" كلمة السر في ضبط رجل وسيدة ألقيا جثة بالمريوطية
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهمين بإلقاء جثة شخص بمنطقة المريوطية، شاهدهما شخص حال إلقائهما الجثة، وبرؤيتهما له حاولا الهرب، إلا أنه لاحقهما وتمكن من ضبطهما بمساعدة الأهالي، وبينت معاينة رجال المباحث أن الجثة لرجل، وللتفاصيل اضغط هنا.

"رموها في الترعة".. تفاصيل إلقاء رجل وسيدة لجثة بالمريوطية
شاهد أهالي منطقة الهرم، رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية، مما لاحقوهم وقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة، فيما أفاد الأهالي أن السيدة اصطحبت الجثة بواسطة "توك توك"، وكان الرجل الذي معها يتتبعها بدراجة نارية، وعندما شاهدهما الأهالي ارتبكا وتم القبض عليهم، وللتفاصيل اضغط هنا.

بـ10 آلاف دولار.. ربة منزل تستدرج خليجي لقضاء ليلة حمراء
استدرجت ربة منزل، خليجى وسرقت 10 آلاف دولار بعد قضاء ليلة حمراء في الطالبية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمه واثنين من شركائها، وللتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. قرار مهم للنيابة بشأن متهمي واقعة "قطار شبين القناطر"
أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 8 متهمين بهيئة السكك الحديدية، للمحاكمة التأديبية، في واقعة تحرك قطار بدون سائق، بمحطة شبين القناطر، وللتفاصيل اضغط هنا.
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