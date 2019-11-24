عاجل.. بيان للنيابة العامة بعد قليل بشأن واقعة وفاة الطالبة شهد

وكان أفاد مصدر داخل النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة "شهد أحمد" الطالبة بكلية الصيدلة بمحافظة الإسماعلية، أن الفتاة عثر عليها ناحية مرسى يدعى "فلفل" بمنطقة الوراق، وكانت بكامل ملابسها وهي بنطال جينز وبلوزة.





فيما أضاف المصدر لـ"الفجر"، أن الفتاة تتمتع بخلق طيبة، وكانت متفوقة دراسيًا، وأن لديها 3 أشقاء بنتين وولد.





وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي في واقعة وفاة الطالبة "شهد أحمد" للتشريح للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، للتصريح بالدفن.





وأفادت التحريات الأولية، أن جثة الطالبة لا يوجد بها إصابات ظاهرية أو خنق.





وكانت الأجهزة المعنية عثرت على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة على نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات.



