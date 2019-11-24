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"وثق بي".. هكذا عبرت وزيرة التضامن عن تقديرها لـ"السيسي"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:32 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بتوليها منصب رفيع بالأمم المتحدة خلال إحدى جلسات مؤتمر "أفريقيا 2019".

وأعربت "والي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، عن سعادتها وتقديرها لتوجيه الرئيس السيسي تحية لها، قائلة: "أشعر بامتنان شديد، وتقدير عميق للرئيس السيسي على تهنئته الغالية"، فضلا على أنه وثق بها في أن تتولى مهمة وزارة التضامن الاجتماعي لمدة 6 سنوات، وترشيحه لها للمنصب الأممي للرفيع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر بعمل أبنائها المخلصين من رجال ونساء تستطيع تحقيق الأفضل، منوهة بأن مسئولية المرأة مضاعفة كونها مسئولة عن الأسرة التي هى أساس المجتمع.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الإجتماعى السيسي أفريقيا 2019

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