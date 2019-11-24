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"أقام معها علاقة محرمة فذبحته".. القصة الكاملة لـ"جثة المريوطية"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:24 م
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المتهمان
المتهمان
إيمان عبد العاطي
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كشف مصدر بقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة إلقاء القبض على رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون بمنطقة المريوطية صباح اليوم الأحد، وتبين أن الجثة لرجل يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وزعم قدرته على علاج نجل السيدة البالغ من العمر 7 سنوات، ويعاني من فقد للنطق منذ مولده.

وأضاف المصدر ذاته، أن الدجال نشبت علاقة غير شرعية بينه وبين والدة الطفل، بدعوى علاجه، وهددها بفضحها بعد ذلك.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الفجر أن السيدة قررت التخلص منه وعلى إثر ذلك استعانت بخطيب شقيقتها، واستدرجت المجني عليه إلى شقتها، وقامت بذبحه، وسددت له عدة طعنات متفرقة بالجسم، وقاما بلفه داخل أكياس بلاستيكية، وحاولا التخلص من الجثة بمكان العثور عليها.

وصور أهالي منطقة المريوطية مقطع فيديو للمتهمين بإلقاء جثة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، يعترفان خلاله بقتلهما للرجل الذين حاولا إلقاء جثته، لتهجمه واعتدائه عليهما ومحاولته قتل أبنائها.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهمين بالقاء جثة شخص بمنطقة المريوطية، شاهدهم شخص حال إلقائهما الجثة، وبرؤيتهما له حاولا الهرب، إلا أنه لاحقهما وتمكن من ضبطهما بمساعدة الأهالي، وبينت معاينة رجال المباحث أن الجثة لرجل.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بمنطقة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمحاولة شخصين، إلقاء جثة بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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علاقة محرمة حوادث الفجر جثة المريوطية اخبار الحوادث

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