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شاهد.. الإعلان التشويقي لفيلم "استدعاء ولي عمرو" (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:22 م
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استدعاء ولي عمرو
استدعاء ولي عمرو
الفجر الفني
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طرحت الجهة المنتجة لفيلم "استدعاء ولي عمرو" إعلان تشويقي للفيلم على موقع يوتيوب، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لعرض الفيلم قريباً، حيث يعكف المخرج أحمد البدري على وضع اللمسات النهائية للعمل.

 

من جانبه أكد المنتج وائل عامر أن هناك عدة بروموهات تشويقية سوف يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك قبل طرح الإعلان النهائي للفيلم، مشيراً إلى أنه يامل أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد وخاصة أنه أول تجربة إنتاجية له.

 

يشار إلى أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي ، وهو من تأليف محمد سمير مبروك واخراج أحمد البدري وبطولة حورية فرغلي ، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الالفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، اماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا ، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.

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